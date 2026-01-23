Cosa ha mangiato prima di morire Federica Torzullo il clamoroso dettaglio dall’autopsia

L’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, si concentra ora sui dettagli emersi dall’autopsia, tra cui il cibo consumato prima della morte. Questo elemento potrebbe fornire indicazioni utili per ricostruire le ultime ore della vittima e chiarire le circostanze del delitto in una fase ancora delicata delle indagini.

L’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, entra in una fase delicatissima. Nelle ultime ore, infatti, l’autopsia preliminare ha iniziato a incrinare uno dei punti fermi della ricostruzione fornita dal marito Claudio Carlomagno, che aveva collocato il delitto alle prime luci dell’alba del 9 gennaio. Secondo quanto emerge dall’ordinanza firmata dal gip Viviana Petrocelli, a confessare l’omicidio è stato il marito, Claudio Carlomagno, 44 anni, titolare insieme al padre di una ditta di movimento terra. L’uomo ha raccontato di aver colpito la moglie intorno alle 6:40 del mattino, spiegando agli inquirenti di aver agito per il timore di perdere l’affidamento del figlio in caso di separazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Cosa ha detto…”. Federica Torzullo, l’ultimo audio prima di morire sotto la furia omicida del maritoL’ultimo audio di Federica Torzullo, prima di perdere la vita sotto il gesto violento del marito, rappresenta un frammento di un racconto più ampio di sofferenza e paura.

“Cos’ha detto prima di morire”. Federica Torzullo, l’ultimo audio prima della furia omicida del maritoL’ultima registrazione audio di Federica Torzullo, prima della tragica morte, rivela dettagli importanti sul suo stato d’animo e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

