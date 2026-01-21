L’ultima registrazione audio di Federica Torzullo, prima della tragica morte, rivela dettagli importanti sul suo stato d’animo e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Federica, 41 anni, è stata uccisa dal marito nell’abitazione di Anguillara Sabazia, un episodio che ha suscitato grande attenzione investigativa. Questa testimonianza audio rappresenta un elemento chiave nell’indagine giudiziaria in corso.

La morte di Federica Torzullo, 41 anni, uccisa dal marito nella loro abitazione di Anguillara Sabazia, è al centro di una complessa indagine giudiziaria. Il caso, qualificato come femminicidio, viene ricostruito dagli inquirenti attraverso gli esiti dell’ autopsia, le attività investigative e un messaggio audio inviato dalla donna alla madre poche ore prima del delitto. Dalle analisi sul corpo emergono elementi che, secondo gli investigatori, delineano un quadro di violenza estrema e di presunta premeditazione. Parallelamente, il contenuto dell’ultimo vocale di Federica Torzullo viene considerato un tassello fondamentale per comprendere il contesto in cui è maturato l’omicidio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cos’ha detto prima di morire”. Federica Torzullo, l’ultimo audio prima della furia omicida del marito

“Cosa ha detto…”. Federica Torzullo, l’ultimo audio prima di morire sotto la furia omicida del maritoL’ultimo audio di Federica Torzullo, prima di perdere la vita sotto il gesto violento del marito, rappresenta un frammento di un racconto più ampio di sofferenza e paura.

“Lei gli ha detto questo e lui l’ha uccisa”. Federica Torzullo, cosa ha scatenato la furia omicida del marito ClaudioLa Procura di Civitavecchia ha contestato a Claudio Carlomagno il reato di femminicidio per la morte di Federica Torzullo, trovata senza vita ad Anguillara Sabazia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Federica Brignone subito brillante nella prima manche del gigante di Kronplatz: è settima a metà gara • Sci Alpino; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Riccardo Salvagno, la verità di Lady Bruneth e l'interrogatorio durato un'ora: Io, il vigile e quel video che non ho. Ecco cos'ha...; Stellini svela cos'è successo a Neres durante Napoli-Parma: perché è stato prima messo e poi tolto.

Zitti tutti, parla Signorini per la prima volta: ecco cosa ha detto sulla storia di Medugno e CoronaPer la prima volta, dopo un mese di illazioni e accuse gravissime, Alfonso Signorini ha deciso di esporsi in prima persona e dire la sua. donnapop.it

Palladino svela cosa ha detto a Scamacca prima di giocare contro il Cagliari: Aveva 38 di febbreRaffaele Palladino ha svelato che Scamacca aveva 38 di febbre prima di giocare contro il Cagliari e segnare una doppietta. Il tecnico dell’Atalanta: Gli ho detto cosa succedeva a me da giocatore ... fanpage.it

La prima cittadina ha anche detto di aver querelato diverse testate di centrodestra: "Hanno diffuso un fotomontaggio nel quale io e numerosi sindaci eravamo, secondo loro, ad ascoltare Hannoun. È una gretta strumentalizzazione" facebook

Certo, va detto che anche prima della famosa intervista si poteva sospettare che non fosse esattamente un luminare x.com