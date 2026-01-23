Nel caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, un dettaglio emerso dall’autopsia ha rivoluzionato le ipotesi finora formulate. Si tratta di ciò che la vittima aveva consumato prima di morire, un elemento che potrebbe offrire nuove chiavi di lettura sul momento e le circostanze del suo decesso. Questo particolare, apparentemente semplice, assume un’importanza cruciale nel ricostruire la vicenda.

L’ultima cena, o l’ultima colazione? Nel femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, il giallo non gira più solo intorno all’ora della morte, ma a qualcosa di molto più quotidiano e vicino alla nostra esperienza: cosa ha mangiato prima di morire. Un dettaglio che sembra piccolo, quasi da cronaca di routine, e che invece sta diventando la chiave per rileggere l’intera storia. Nelle ultime ore l’ autopsia preliminare ha iniziato a incrinare uno dei punti fermi della ricostruzione fornita dal marito, Claudio Carlomagno, che aveva fissato il delitto alle prime luci dell’alba del 9 gennaio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa ha mangiato prima di morire”. Federica Torzullo, il clamoroso dettaglio dall’autopsia: cambia tutto

“Cosa ha mangiato prima di morire”. Federica Torzullo, il clamoroso dettaglio dall’autopsiaL’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, si concentra ora sui dettagli emersi dall’autopsia, tra cui il cibo consumato prima della morte.

“Cosa ha detto…”. Federica Torzullo, l’ultimo audio prima di morire sotto la furia omicida del maritoL’ultimo audio di Federica Torzullo, prima di perdere la vita sotto il gesto violento del marito, rappresenta un frammento di un racconto più ampio di sofferenza e paura.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La studentessa di 22 anni di Giurisprudenza ha fatto tutto da sola; Gigi D'Alessio: Tutta questa vita finta mi ha stufato. Ho preso tante porte in faccia. I rapper? Troppa violenza nei testi; Ho mangiato un uovo al giorno per una settimana ed ecco cosa ho notato, l'esperimento di una dietista; Sinner, scaramanzia all'Australian Open: Spaghetti alla Berrettini? Nessun rito, ma erano molto buoni.

Ecco cosa dicono i clienti dopo aver mangiato l haggis - facebook.com facebook