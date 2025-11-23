Inter News 24 Bergomi analizza gli esterni di Chivu e avverte i rossoneri per il derby: differenza nei meccanismi senza l’olandese. A pochi minuti dal via del derby, Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro e oggi commentatore di Sky Sport, ha offerto una lettura tattica chiara su ciò che potrebbe decidere la sfida, concentrandosi sul lavoro degli esterni della squadra di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter. Secondo Bergomi, l’identità dei nerazzurri negli ultimi anni si è costruita sulla partecipazione attiva dei braccetti di sinistra e degli esterni, capaci di creare superiorità numerica entrando dentro al campo e dialogando con la punta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi: la forza dell’Inter sugli esterni. «Senza Dumfries cambia tutto sul lato destro»