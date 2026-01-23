Convocato il consiglio comunale su Imu Irpef e Dup

Il consiglio comunale di San Nicola la Strada si riunirà il 29 gennaio alle 18:30, con seconda convocazione il giorno successivo alla stessa ora. All’ordine del giorno temi importanti come Imu, Irpef e Dup, questioni che riguardano la gestione fiscale e il bilancio del Comune. La partecipazione e il rispetto delle modalità di convocazione sono fondamentali per garantire un’assemblea trasparente e efficace.

Convocato il consiglio comunale a San Nicola la Strada. Appuntamento il giorno 29 gennaio alle ore 18:30 e, in seconda convocazione, il giorno successivo alla stessa ora. Dieci i punti inseriti nell'ordine del giorno dal presidente del consiglio comunale Eligia Santucci.

