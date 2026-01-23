Nella seduta del 22 gennaio, il Consiglio comunale ha confermato la propria competenza sulla riforma delle Municipalità, respingendo le modifiche statutarie proposte. Contestualmente, è stato avviato l’esame del Documento Unico di Programmazione (DUP), segnando un momento importante nel percorso di definizione delle politiche e della governance locale. La decisione ribadisce il ruolo del Consiglio come principale referente nelle decisioni riguardanti le Municipalità.

Nella seduta di giovedì 22 gennaio il Consiglio comunale respinge le modifiche statutarie sulle Municipalità e rivendica la propria titolarità sulla riforma. Illustrato anche il Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Nel corso della seduta di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, il Consiglio comunale ha esaminato il primo punto all’ordine dei lavori, relativo alla votazione della parte dispositiva concernente l’approvazione delle modifiche e integrazioni del vigente Statuto comunale, così come riportate nell’allegato A alla deliberazione di Consiglio comunale n. 224 del 30 dicembre 2025, inerente l’adozione di misure per il contenimento dei costi della politica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Consiglio comunale ribadisce la propria titolarità sulla riforma delle Municipalità: avviato l’esame del DUP

Riduzione costi delle Municipalità, avviato l'iter presso il Consiglio comunale di NapoliIl Consiglio Comunale di Napoli ha avviato l’iter per la riduzione dei costi delle Municipalità, approvando con voto a maggioranza la delibera n°450.

Costi politica nelle municipalità, clamoroso in consiglio comunale: bocciata delibera giunta ManfrediIl consiglio comunale di Napoli ha recentemente respinto la delibera proposta dalla giunta Manfredi volta a contenere i costi della politica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il sindaco non rispetta il Consiglio comunale; Consiglio comunale aperto sulla vertenza Frosini: istituzioni, sindacati, proprietà e lavoratori uniti per difendere l’occupazione; Progetto Get Energy, il sindaco di Pratola Di Nino ribadisce ‘No’ ad insediamenti impattanti; Scuola media, il Comune non ha poteri.

Quarta pista, ci siamo: il consiglio approva la riperimetrazione della RiservaFIUMICINO - C’è il sì del Comune: il consiglio comunale di Fiumicino ha approvato la proposta di riperimetrazione del vincolo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, nell’ambito del ... civonline.it

Fiumicino: ok del Consiglio comunale a riperimetrazione della Riserva e sviluppo aeroportuale(FERPRESS) – Roma, 14 GEN – Il Comune di Fiumicino, con il voto in Consiglio comunale, ribadisce il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e agrico ... ferpress.it

#Napoli #ConsiglioComunale Nella seduta odierna in #ViaVerdi è stato osservato un minuto di silenzio in aula in memoria di Luigi Nicolais ed Eugenio Chiodo. Successivamente abbiamo anche sentito i Consiglieri #Lange e Antonio Bassolino rispettivament - facebook.com facebook

Trani e la tassa di soggiorno, il Consiglio comunale verso il via libera all'approvazione del regolamento x.com