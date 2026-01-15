Elicottero sorvola la stazione Termini controlli straordinari dopo le aggressioni

Il 15 gennaio, un elicottero ha sorvolato la stazione Termini a Roma, in seguito alle recenti aggressioni avvenute nella zona. Il questore ha ordinato un servizio di controlli straordinari per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti. Queste misure rientrano in un'azione di sorveglianza rafforzata volta a tutelare cittadini e utenti della stazione.

Nel primo pomeriggio del 15 gennaio un elicottero ha sorvolato la stazione Termini di Roma. Il questore ha disposto un servizio di controllo straordinario.

Maxi-blitz alla stazione Termini dopo le aggressioni: carabinieri sul posto, elicottero sorvola la zona - L'operazione, coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Roma, ha coinvolto anche reparti di paracadutisti, unità cinofile e antiterrorismo ... fanpage.it

Stazione Termini: Maxi operazione con elicotteri e reparti speciali - È in corso un controllo straordinario del territorio nelle zone adiacenti alla stazione di Roma Termini, uno dei principali snodi ferroviari nazionali e punto strategico per la mobilità urbana e turis ... rainews.it

