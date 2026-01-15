Elicottero sorvola la stazione Termini controlli straordinari dopo le aggressioni

Il 15 gennaio, un elicottero ha sorvolato la stazione Termini a Roma, in seguito alle recenti aggressioni avvenute nella zona. Il questore ha ordinato un servizio di controlli straordinari per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti. Queste misure rientrano in un'azione di sorveglianza rafforzata volta a tutelare cittadini e utenti della stazione.

Nel primo pomeriggio del 15 gennaio un elicottero ha sorvolato la stazione Termini di Roma. Il questore ha disposto un servizio di controllo straordinario. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

