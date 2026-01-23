Contrasto a furti e truffe a Chieri allontanata un' auto sospetta e di proprietà fittizia

A fine gennaio 2026, una pattuglia della polizia locale di Chieri ha individuato un'auto sospetta durante una perlustrazione mirata a prevenire furti e truffe nelle aree residenziali. L'intervento ha portato all'allontanamento del veicolo, risultato di proprietà fittizia, contribuendo così alla sicurezza del territorio e al contrasto di attività illecite nella zona.

A fine gennaio 2026 una pattuglia della polizia locale di Chieri, nel corso di una perlustrazione del territorio al fine di contrastare reati predatori come furti e truffe nelle zone residenziali, ha individuato un'auto sospetta. I due occupanti, risultati entrambi senza fissa dimora, nel corso del controllo di routine, non sono riusciti a dare utili giustificazioni circa la loro presenza in zona. Il veicolo è risultato di proprietà fittizia. Non avendo motivo per trattenere i due, gli agenti li hanno lasciati andare dopo avere contestato l'irregolarità al conducente del veicolo e averne chiesto il provvedimento di cancellazione dal pubblico registro automobilistico.🔗 Leggi su Torinotoday.it

