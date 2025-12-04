Auto sospetta intercettata dai poliziotti in centro | a bordo due pregiudicati per truffe e droga

Foglio di via con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Gaeta per due uomini identificati dalla polizia nell'ambito di attività di controllo del territorio. Entrambi, identificati dai poliziotti, sono risultati gravati da diversi precedenti penali e di polizia.La pattuglia del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Auto sospetta intercettata dai poliziotti in centro: a bordo due pregiudicati per truffe e droga

