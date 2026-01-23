Consumo consapevole e parità di genere | gli studenti di Terranuova alla Coop di Pernina

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini hanno visitato il centro commerciale Coop di Pernina, nell’ambito di un progetto sul consumo consapevole e la parità di genere. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di scelte di consumo responsabili e sull’impatto del marketing di genere nella società odierna.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Si è svolta nei giorni scorsi, presso il centro commerciale Coop di Pernina a Terranuova Bracciolini, la visita degli studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII nell'ambito di un progetto dedicato al consumo consapevole, con un'attenzione particolare al tema del marketing di genere. L'iniziativa rientra nella campagna "Close the Gap", promossa da Unicoop Firenze e realizzata dalla Cooperativa Koinè. Protagonisti del percorso alcuni alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, coinvolti in un'attività di educazione civica pensata per aiutarli a sviluppare uno sguardo critico sui messaggi che accompagnano i prodotti di uso quotidiano.

