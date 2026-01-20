Francigena premiata per la parità di genere Frontini | Contribuisce a una comunità più equa e consapevole

Francigena ha ricevuto la certificazione per la parità di genere, riconoscimento che attesta il suo impegno verso un ambiente di lavoro più equo e inclusivo. La consegna ufficiale, avvenuta il 15 gennaio da Pierpaolo Arca di Aenor Italia, sottolinea l'importanza di pratiche trasparenti e responsabili. Questa certificazione contribuisce a rafforzare una cultura aziendale basata su equità e consapevolezza, valorizzando l’impegno della comunità di Francigena.

Certificazione consegnata alla presenza della sindaca Chiara Frontini, dell'amministratrice della società Elisabetta Ferrari, dell'assessora Elena Angiani e della consigliera Melania Perazzini Francigena ha ottenuto la certificazione per la parità di genere. La consegna ufficiale, da parte di Pierpaolo Arca, direttore generale dell'ente certificatore Aenor Italia, è avvenuta giovedì 15 gennaio. Presente per l'occasione, oltre all'amministratrice unica di Francigena, Elisabella Ferrari, anche la sindaca Chiara Frontini insieme all'assessora Elena Angiani e alla consigliera comunale Melania Perazzini.

