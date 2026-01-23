Ddl stupri cosa cambia nella nuova versione del testo | dal consenso al dissenso

Il disegno di legge sulla violenza sessuale è stato aggiornato con nuove modifiche, passando dal concetto di consenso a quello di dissenso. La versione attuale, presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno, apporta variazioni rispetto al testo precedente, portando a un diverso inquadramento delle fattispecie. Questa revisione rappresenta un passo importante nel dibattito sulla normativa in materia di violenza sessuale, con implicazioni che coinvolgono aspetti giuridici e sociali.

Il disegno di legge sulla violenza sessuale torna a infiammare la politica: Giulia Bongiorno, avvocata di primissimo livello nonché presidente della Commissione Giustizia del Senato in quota Lega, ha presentato un nuovo testo che modifica il cosiddetto Ddl Stupri. Testo già approvato all’unanimità dalla Camera, frutto dell’accordo bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Il voto in Commissione è atteso per la prossima settimana e lo scontro è di fuoco. Cosa cambia nel testo del Ddl Stupri. Il cuore della riformulazione è lo spostamento semantico e giuridico dal concetto di “ consenso ” a quello di “ dissenso ”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

