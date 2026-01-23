Connor Storrie si distingue per la sua presenza costante nel panorama degli orologi di alta qualità. Con il suo stile sobrio e autentico, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di IWC. La sua influenza nel mondo dell’orologeria si traduce in un approccio genuino, che valorizza l’eccellenza e la tradizione di questo prestigioso marchio. Un esempio di come passione e competenza possano rafforzare il legame tra marca e pubblico.

Connor Storrie è sempre più stabilmente sulla cresta dell'onda. Una cosa è essere catapultati nello spirito del tempo, un’altra è riuscirci come influencer nel mondo dell’orologeria. Sembra che Connor Storrie, la venticinquenne star emergente di Heated Rivalry, abbia già capito come fare entrambe le cose. Durante la sua apparizione al Late Night with Seth Meyers, Storrie ha sfoggiato al polso un IWC Portofino Complete Calendar, un segnatempo imponente e moderno dotato di una complicazione ormai rara. Mentre i calendari annuali e perpetui dominano il mercato, i calendari “completi” (o “tripli”) sono decisamente meno diffusi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Connor Storrie è ovunque, e lo stesso vale per i suoi fantastici orologi IWC

Connor Storrie sfoggia due grandi orologi lanciando il guanto di sfida al suo coprotagonista in Heated RivalryConnor Storrie indossa due orologi di pregio mentre lancia una sfida al suo coprotagonista in Heated Rivalry, serie TV queer ambientata nel mondo dell’hockey su ghiaccio.

