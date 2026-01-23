Connessioni down il 23 gennaio | disservizi per i clienti Tim Vodafone e WindTre

Il 23 gennaio 2026 si sono verificati disservizi diffusi nelle reti di telefonia e internet in varie aree dell’Italia. Le principali compagnie coinvolte sono TIM, Vodafone e WindTre, con conseguenti interruzioni nei servizi per molti utenti. Questi problemi hanno avuto un impatto sulla connessione e sulle comunicazioni quotidiane, evidenziando ancora una volta l'importanza di reti affidabili e stabili.

Nella mattinata del 23 gennaio 2026 si sono registrati disservizi diffusi sulle reti di telefonia e internet in diverse zone d’Italia. Molti utenti hanno segnalato difficoltà nell’utilizzo dei servizi di Tim, Vodafone e WindTre. Le informazioni disponibili si basano esclusivamente sulle segnalazioni degli utenti raccolte dal sito Downdetector. Non risultano comunicati ufficiali da parte delle aziende coinvolte. Si sarebbe trattato di un disservizio dipeso da un guasto sulla rete di Fibercop, la società che attualmente gestisce la rete.? Tim è stato l’operatore più colpito, con un picco di segnalazioni che ha raggiunto quota 2. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

