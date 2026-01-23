Il 23 gennaio 2026 si sono verificati disservizi diffusi nelle reti di telefonia e internet in varie aree d’Italia. Aziende come Tim, Vodafone e WindTre hanno riscontrato problemi di connessione, causando inconvenienti agli utenti. La situazione ha interessato diverse regioni, evidenziando temporanei malfunzionamenti nelle comunicazioni online e telefoniche.

Nella mattinata del 23 gennaio 2026 si sono registrati disservizi diffusi sulle reti di telefonia e internet in diverse zone d’Italia. Molti utenti hanno segnalato difficoltà nell’utilizzo dei servizi di Tim, Vodafone e WindTre. Le informazioni disponibili si basano esclusivamente sulle segnalazioni degli utenti raccolte dal sito Downdetector. Non risultano comunicati ufficiali da parte delle aziende coinvolte. Tim è l’operatore più colpito, con un picco di segnalazioni che ha raggiunto quota 2.500 intorno alle 10:40. La maggior parte dei problemi indicati dagli utenti riguarda la connessione internet da rete fissa, che rappresenta circa la metà delle segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Connessioni down il 23 gennaio: disservizi per Tim, Vodafone e WindTre

TIM, Vodafone, WindTre e Poste in down, cosa sta succedendo alle compagnie telefonicheNella mattinata del 23 gennaio 2026, numerosi utenti in tutta Italia hanno riscontrato disservizi nei servizi di telefonia e connettività di TIM, Vodafone, WindTre e Poste Italiane.

Leggi anche: Offerte fibra novembre 2025: sconti record da TIM, Vodafone, WindTre e Sky

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: WINDTRE down oggi, problemi con la connessione internet e chiamate.

Tim down oggi 23 gennaio, problemi con la connessione: cosa sta succedendo a internet fisso e mobileQuesta mattina Tim sta registrando disservizi nella connessione internet, sia da rete fissa che mobile, gestite da Fibercop ... fanpage.it

TIM down il 23 gennaio: cosa sta succedendo alla connessioneNella mattinata del 23 gennaio 2026 si sono registrati disservizi diffusi sulle reti di telefonia e internet in diverse zone d’Italia. Molti utenti hanno segnalato difficoltà nell’utilizzo dei servizi ... msn.com

Tim down oggi, problemi con la connessione internet - facebook.com facebook

Tim down oggi 23 gennaio, problemi con la connessione: cosa sta succedendo a internet fisso e mobile fanpage.it/innovazione/te… via @fanpage x.com