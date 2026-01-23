Conferenza stampa Fabregas pre Como Torino | Rientra Addai ma in panchina con Morata dobbiamo essere attenti! Su Baturina…

Nella conferenza stampa di vigilia di Como Torino, Cesc Fabregas ha commentato le condizioni dei suoi giocatori, annunciando il rientro di Addai in panchina. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su Morata e Baturina, avversari di rilievo. Il tecnico dei lariani si prepara così alla sfida del 22° turno di Serie A, con un occhio alle strategie e alle caratteristiche dei prossimi avversari.

