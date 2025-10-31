Comunicato Stampa | Cinzia Coser la difesa del patrimonio nell' era dell' incertezza
Milano, 31.10.2025 – In un'epoca segnata da inflazione crescente e instabilità economica, proteggere i propri risparmi è diventata una priorità per famiglie e imprese. L'autrice Cinzia Coser, con il suo nuovo libro Sono nata a Trento nel 1983 e il mio percorso non nasce nel mondo della finanza, ma in quello della cura della persona. Per vent'anni ho lavorato nel settore del benessere e della salute, dedicandomi a proteggere le persone dal punto di vista fisico e psicologico. Circa cinque anni fa, un profondo percorso di crescita personale mi ha portata a riconsiderare il concetto stesso di "protezione", estendendolo alla sfera economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
