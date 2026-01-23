Con ‘Un posto al sole’ ho riscoperto la passione di recitare Le donne? Devono ancora sbattersi troppo sembrano criceti sulla ruota | Whoopi Goldber nel cast della soap di Rai3

Hollywood ai piedi del Vesuvio. Succede a “ Un posto al sole ”, che da ieri annovera nel cast una star del calibro di Whoopi Goldberg. Ma non chiamatela icona. “Amo essere un personaggio popolare” spiega l’attrice, premio Oscar per “ Ghost ” e che per due mesi impreziosirà la storica soap opera di Rai3 vestendo i panni di Eleanor Price, imprenditrice che giunge a Napoli per commissionare uno yacht ai Cantieri Palladini Flegrei. Ma come è arrivata la leggendaria protagonista di “ Sister Act” nelle vicende di uno dei titoli più amati della tv nostrana? “L’amico Jago, lo scultore, molto attivo a Napoli, sapeva che cercavo un nuovo progetto e mi ha parlato di ‘Un posto al sole’ ” racconta in un’intervista a “ Il Mattino ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Whoopi Goldber nel cast della soap di Rai3

Un Posto al Sole: Whoopi Goldberg sul set della Soap

Whoopi Goldberg: «Nessuno mi ha convinta a recitare in Un posto al sole: sono io che ho voluto farlo. La perdita di Patrick Swayze è stata durissima: senza di lui non avrei mai fatto Ghost e vinto l'Oscar»

Whoopi Goldberg entra in "Un posto al sole": «Mi ha ricordato l'amore per la recitazione. La morte di Patrick Swayze un colpo durissimo»

