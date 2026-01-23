Comunicato Stampa | Marco Ognibene lancia il Nuovo Libro Building Manager sul ruolo dell' amministratore di condominio

Marco Ognibene presenta il suo nuovo libro “Building Manager”, un approfondimento sul ruolo dell’amministratore di condominio. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore immobiliare, l’autore analizza le sfide quotidiane degli amministratori, offrendo spunti e soluzioni pratiche per migliorare la gestione condominiale. Un testo utile a professionisti e residenti interessati a comprendere meglio le dinamiche e le responsabilità di questa figura.

Dopo trent'anni di esperienza nel settore immobiliare, Il problema è noto a chiunque viva in condominio: amministratori poco presenti, emergenze continue, spese impreviste, assemblee conflittuali. Il libro si rivolge sia a chi vuole intraprendere questa professione, sia a condomini insoddisfatti della gestione attuale. Nel testo emergono casi reali: il condomino salvato dal pignoramento attraverso un piano di rateizzazione personalizzato, il passaggio dalla moda milanese alle fognature intasate, la svolta dopo l'ischemia cerebrale della moglie Cristina che lo spinse a ripensare completamente l'approccio al lavoro.

