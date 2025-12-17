Comunicato Stampa | UNA DONNA POTENTE | il nuovo libro di Francesca Mastroleo

Presentiamo “UNA DONNA POTENTE”, il nuovo libro di Francesca Mastroleo, un viaggio attraverso l'anima femminile e la memoria ancestrale. Un'opera che collega donne di ogni epoca, svelando la forza intrinseca che unisce passato, presente e futuro. Un racconto che celebra la potenza e la resilienza delle donne, attraverso parole che risvegliano il senso di appartenenza e di forza interiore.

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: “UNA DONNA POTENTE”: il nuovo libro di Francesca Mastroleo. Un viaggio nell'anima femminile e nella memoria ancestrale che unisce le donne di ogni tempo. C'è un filo invisibile che lega le donne di ieri, di oggi e di domani: è la voce della memoria, il richiamo antico della forza che vive nel corpo e nello spirito. Da questa consapevolezza nasce “Una donna potente”, il nuovo libro di L'opera si apre con un'introduzione dal tono evocativo, dove la luna, la terra e i cicli della vita diventano simboli di rinascita. Mastroleo conduce le lettrici e i lettori in un percorso di introspezione e risveglio, ricordando che in ognuno di noi scorre un'energia antica, ereditata dalle nostre madri, nonne e bisnonne. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Impresa Donna Confesercenti presenta il libro “Una donna potente” di Francesca Mastroleo Leggi anche: Francesca Mastroleo racconta il risveglio del femminile in “Una donna potente” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 7 Cenerentola e` una stronza - La forza dellimmagine femminile, semplicemente potente Comunicato Stampa: “UNA DONNA POTENTE”: il nuovo libro di Francesca Mastroleo. - Un viaggio nell'anima femminile e nella memoria ancestrale che unisce le donne di ogni tempo. iltempo.it

Comunicato Stampa: Eufemia Ferrara lancia il Bestseller “Da Donna A Icona” - 2025 – Capita a molte donne di sentirsi intrappolate in una vita caratterizzata da condizionamenti esterni, dipendenze economiche o da relazioni tossiche che tolgono energia e voglia di ... iltempo.it

COMUNICATO STAMPA *Santa Sofia d’Epiro accoglie 6 volontarie internazionali ERASMUS: al via il supporto al progetto di accoglienza sul territorio* Santa Sofia d’Epiro dà il benvenuto a sei Global Volunteers che, per le prossime sei settimane, affiancheran - facebook.com facebook

Comunicato stampa #condominio #riforma #categoria #amministratori x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.