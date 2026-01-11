Il governo esulta ma l’economia non cresce con le spese militari

Il dibattito sulle spese militari e la crescita economica rimane centrale nel contesto attuale. Secondo Marcella Corsi, economista dell’Università La Sapienza di Roma, i recenti dati sull’occupazione non giustificano un’esultanza né per il governo né per l’economia, che sembra non beneficiare degli investimenti in ambito militare. Questa analisi invita a riflettere sul reale impatto delle politiche di spesa sulla crescita economica e sul benessere generale.

Marcella Corsi, ordinaria di Economia politica presso l'università La Sapienza di Roma, tra le fondatrici della rivista inGenere.it

Il tasso di disoccupazione scende ai minimi storici e il governo esulta, ma i dati Istat raccontano anche un’altra realtà: crescono gli inattivi, soprattutto tra donne e giovani: https://fanpa.ge/VxNdS - facebook.com facebook

