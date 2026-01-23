Collesalvetti rubò oro in un appartamento | arrestata dopo la condanna del tribunale

A Collesalvetti, una donna di 25 anni, originaria della Sardegna ma residente nella zona, è stata arrestata a seguito di una condanna per furto in abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto della donna, condannata per aver sottratto oro in un appartamento. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di repressione dei reati nella zona.

