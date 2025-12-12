Rubò 2 milioni di euro ai carabinieri arriva la condanna per il brigadiere | la scoperta dopo che era andato in pensione

Un ex brigadiere in congedo, Tommaso Tafuro, è stato condannato per aver sottratto circa 2 milioni di euro dalle casse del Comando Legione Carabinieri Campania. La scoperta è avvenuta dopo il suo pensionamento, evidenziando una grave violazione di fiducia e integrità. La sentenza rappresenta un importante passo nel contrasto ai reati interni alle forze di sicurezza.

È arrivata la condanna per il brigadiere in congedo Tommaso Tafuro, accusato di aver sottratto circa 2 milioni di euro dalle casse del Comando Legione Carabinieri Campania. Il Tribunale Militare di Napoli, presieduto dal giudice Filippo Verrone, ha inflitto al sottufficiale una pena di nove anni, un mese e 15 giorni di reclusione militare per peculato militare continuato pluriaggravato. Una sentenza che chiude un caso iniziato nel 2021, dopo la segnalazione di un altro militare. La scoperta del collega dopo la pensione. Il sostanziale furto era venuto a galla quando il collega subentrato a Tafuro, andato in pensione, ha iniziato a controllare i conti dell’ufficio e si è accorto che qualcosa non tornava. Open.online

Riciclaggio, sequestrati a Giancarlo Tulliani 2,2 milioni ma lui è latitante a Dubai - La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro da oltre 2,2 milioni di euro disposto dal Tribunale di Roma nei confronti di Giancarlo Tulliani, già condannato in primo grado a sei anni per ... tgcom24.mediaset.it

Roma, sequestrati oltre 2 milioni di euro a Giancarlo Tulliani, residente a Dubai e latitante - Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Roma su proposta della Procura della Repubblica di Roma ... roma.corriere.it

"La Regione Calabria investe 37 milioni di euro per infrastrutture rurali, strade, acquedotti e turismo esperienziale con la nuova programmazione. Risposte concrete per i comuni calabresi" - facebook.com facebook

L' #Inter ha a disposizione un budget di 20/24 milioni di euro utilizzabile anche a gennaio. In questo senso, non è un mistero che piaccia Mario #Gila: il cartellino costa 20 milioni e la Lazio ha necessità di vendere per poter fare mercato. ? @tuttosport x.com