Nuovo SUV Citroën C3 Aircross N1 pensato per i professionisti
Il B-SUV compatto multienergia completamente reinventato da Citroën si rivolge al cuore del mercato e si arricchisce dell’opportunità della trasformazione e della targatura in autocarro N1 a quattro posti La gamma di veicoli commerciali Citroën si arricchisce di un’opzione per il mondo dei professionisti, degli artigiani e delle Partite IVA in generale: da oggi è . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Da Autoteam è arrivato il nuovo SUV di Citroen: C5 Aircross Più, spazio. più stile e più comfort Per maggiori informazioni: Via Pompei 3, Monza 039 284 8381 #c5 #c5aircross #citroen #frenchcars #citroenc5aircross - facebook.com Vai su Facebook
La Mia Auto: tutte - La nuova Citroën C3 Aircross è un Suv compatto di segmento B, che mette al centro il comfort dei passeggeri. Riporta gazzetta.it
Boom Citroën SUV C3 Aircross: cosa farà Stellantis nel 2026 - Domanda superiore alle aspettative per Citroën: dal prossimo anno, Stellantis punterà ancora più forte sulla SUV C3 Aircross e sulla citycar C3. Lo riporta motorisumotori.it
Citroën protagonista al Giro-E 2025 con il nuovo SUV ë-C3 Aircross 100% elettrico - È la mobilità sostenibile che avanza, chilometro dopo chilometro, tra passi di montagna e borghi storici, attraversando l’Italia a ... Come scrive affaritaliani.it