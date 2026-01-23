Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha recentemente commentato la possibilità di trasferimento di Chiesa alla Juventus. Le sue dichiarazioni sembrano indicare una posizione di chiusura da parte del club inglese, riducendo le probabilità di un trasferimento del calciatore in bianconero. La situazione resta in evoluzione e sarà importante seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Chiesa Juve, Arne Slot sembra aver chiuso la porta per il trasferimento del calciatore in bianconero. Ecco che cosa ha detto il tecnico del Liverpool. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Arne Slot ha rilasciato dichiarazioni che sanno di chiusura quasi totale verso nuovi innesti o cessioni eccellenti in questa sessione invernale. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il tecnico olandese ha parlato chiaro riguardo ai trasferimenti: “ Mi aspetto che non ci siano movimenti “. Una frase che sembra spegnere le voci su possibili affari che potrebbero incrociarsi con gli interessi italiani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, Slot chiude la porta al trasferimento a Torino? Ecco che cosa ha detto il tecnico del Liverpool

Salah saluta il Liverpool? Arriva l’annuncio di tecnico Slot, presa la decisione! Ecco che cosa ha dettoLe recenti voci sul futuro di Mohamed Salah al Liverpool si intensificano, mentre si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni su un possibile cambio di allenatore.

Mateta Juve, il tecnico del Crystal Palace svela a sorpresa la situazione del francese: ecco cosa ha detto Mateta Juve, l’allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato la situazione del calciatore francese, attirando l’interesse della Juventus.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Chiesa, sostituzione al 60' e sorriso amaro: la Juve osserva interessata; Rottura col Liverpool? Chiesa parla con Slot che lo sostituisce subito dopo: la Juve attende; Chiesa, ecco l'assist più bello: la Juventus prende nota, lo scenario; Spalletti, Chiesa come Sinner che guarda negli occhi: dall'elogio al punto tra Juve e Liverpool.

Chiesa-Juve, ora si chiude davvero: Comolli ha trovato i soldiOra Comolli può davvero chiudere l'affare Chiesa: l'amministratore delegato della Juventus ha trovato i soldi che servono per convincere il Liverpool. sportface.it

Chiesa Juventus, Slot per la prima volta parla della situazione dell’esterno italiano. Parole che sembrano chiarire il futuro del giocatoreChiesa Juventus, Slot per la prima volta parla della situazione dell’esterno italiano. Parole che sembrano chiarire il futuro del giocatore Il futuro di Federico Chiesa si intreccia nuovamente con le ... juventusnews24.com

Settimana decisiva per il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juve L’attaccante continua a non trovare spazio al Liverpool , che però vuole la cessione a titolo definitivo per almeno 15/20 milioni di euro I bianconeri insistono per il prestito del facebook

La #Juventus insiste per #Chiesa, che ha dato la disponibilità al ritorno in bianconero (tagliandosi l’ingaggio). Il #Liverpool però non fa sconti e lo valuta 15 milioni. La #Juve cerca l’incastro giusto e la trattativa può sbloccarsi anche a fine mercato @calcio x.com