Che scopo hanno le ninne nanne horror? Vendicare i genitori

Le ninne nanne horror sono spesso utilizzate per esplorare paure profonde e affrontare traumi, offrendo uno strumento narrativo per comprendere emozioni complesse. Questo testo descrive il momento di insicurezza notturna, quando il sonno si interrompe e la mente si perde in pensieri inquietanti, rivelando un bisogno di trovare conforto e risposte nelle proprie paure.

Di notte mi sveglio e leggo. Non sono contenta né di svegliarmi né di leggere, ma tra le due e le quattro del mattino succede qualcosa che non riesco a scacciare contando le pecore o visualizzando la risacca del mare. Leggo i giornali che non ho letto di giorno, le notizie che sapevo di non sapere, gli editoriali, le sciocchezze di Instagram, mi indigno, mi esalto, mi stanco, mi riaddormento, faccio un grande pastone di cose che la mattina ho dimenticato, ma non del tutto. In una di queste notti ho letto qualcosa che non sono più capace di ritrovare: le ninne nanne horror. Le ninne nanne hanno come scopo preciso quello di far addormentare i bambini, di solito i bambini molto piccoli, neonati che stanno in braccio o nella culla e che forse non sono ancora particolarmente interessati alle parole, non le capiscono ancora, a loro basta la voce dolce e ripetitiva della mamma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Fasciare, cullare, proteggere dal freddo: le parole delle ninne nanne di NataleLe ninne nanne di Natale, tra tradizione orobica e laudi antiche, sono un rituale che unisce voce materna, immagini semplici e sentimenti di protezione.

