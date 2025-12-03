Ninne nanne e canti di Natale della tradizione siciliana un workshop con Miriam Palma

Sabato 13 dicembre, dalle ore 17.00 alle 20.00, lo spazio culturale Area Madera, in via dello Spasimo 5 a Palermo, ospiterà un workshop dedicato ai canti della tradizione siciliana, con particolare attenzione alle ninne nanne e ai canti natalizi. Il laboratorio sarà condotto da Miriam Palma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Treviso città | Ukulele, ninne nanne e gato box: la musicoterapia entra in intensiva neonatale - facebook.com Vai su Facebook

“Ninne nanne e canti di Natale della tradizione siciliana”, un workshop con Miriam Palma - 00, lo spazio culturale Area Madera, in via dello Spasimo 5 a Palermo, ospiterà un workshop dedicato ai canti della tradizione siciliana, con particolare at ... Si legge su mondopalermo.it

Canti. Ninna nanna contro la guerra, l’antico Trilussa resta sempre attuale - Perché in questo momento di paci imminenti non ve ne uscite con la Ninna nanna della guerra di Trilussa? Scrive ilfattoquotidiano.it

Canti e musiche popolari per Natale - Il 21 dicembre va in scena il concerto di Natale del Teatro Palladium dedicato ai cori e canti popolari, un progetto che parte dalla cultura popolare guardando alla formazione dei giovani. Da romatoday.it

Canti di Natale: "La Martinella" oggi a Varlungo - Il concerto sarà dedicato al tema della Pace, sarà diviso in due parti e consentirà la raccolta fondi per il ripristino dell’impianto delle campane nella ... Secondo lanazione.it

Canti e musiche di Natale nella chiesa di Gorfigliano - La VII edizione del concerto di canti e musiche natalizi a Gorfigliano ha visto protagonisti Peter Coppo, Angelica Casotti, Maura Furia, Rachele Bertei e Sofia Piagentini. Secondo lanazione.it