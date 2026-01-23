Champions League in quota nessuna italiana agli ottavi

La qualificazione agli ottavi di Champions League si presenta complessa per le squadre italiane, con nessuna attualmente in vantaggio nelle rispettive quote. La Serie A potrebbe dunque dover fare a meno di rappresentanti diretti nel prossimo turno della principale competizione europea per club, evidenziando le sfide e le difficoltà incontrate dalle squadre italiane in questa edizione.

La Serie A rischia seriamente di restare senza rappresentanti qualificati direttamente agli ottavi di finale di Champions League. A fotografare uno scenario sempre più complicato sono anche le quote dei bookmaker, che raccontano di un margine d’errore ormai ridottissimo per tutte le italiane. La squadra più vicina al traguardo resta l’Atalanta, inserita nel “gruppone” delle otto formazioni a quota 13 punti. I nerazzurri bergamaschi, però, hanno sprecato un’occasione pesantissima pareggiando in casa contro l’Athletic Bilbao. Secondo Agipronews, la qualificazione dell’Atalanta tra le prime otto è ora offerta a 6 su William Hill e a 7 su Snai, in netto rialzo rispetto all’1,60 della precedente rilevazione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Champions League Inter, calcoli e brividi: la quota per gli ottavi a 2 giornate dal termine!A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League, l'Inter si trova in una posizione incerta, tra calcoli complicati e tensione crescente.

Juventus qualificata ai playoff di Champions League: cosa serve per andare agli ottavi all’ultima giornataLa Juventus si avvicina all’ultima giornata di Champions League con la qualificazione ai playoff già assicurata.

