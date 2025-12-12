Champions League Inter calcoli e brividi | la quota per gli ottavi a 2 giornate dal termine!

A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League, l'Inter si trova in una posizione incerta, tra calcoli complicati e tensione crescente. La squadra nerazzurra affronta sfide decisive contro Arsenal e una difficile trappola tedesca, con la possibilità di qualificarsi agli ottavi sempre più vicina ma ancora da conquistare.

Inter News 24 L’incubo Arsenal e la trappola tedesca. La fase a girone unico della nuova Champions League sta entrando nel suo momento più caldo e decisivo. L’ Inter si trova di fronte a un bivio cruciale per la sua stagione europea: blindare il passaggio diretto agli ottavi di finale o rischiare la pericolosa roulette dei playoff. L’obiettivo della dirigenza e dello staff tecnico è chiaro: evitare il turno intermedio di febbraio per preservare energie fisiche e nervose. Per farlo, però, serve un’ultima accelerata in un calendario che non fa sconti. Internews24.com

Ranking Uefa, Italia più vicina al quinto posto in Champions: i calcoli per la rincorsa ai tedeschi - Malgrado i ko di Inter e Napoli, il turno favorevole in Europa League e Conference ci fa ridurre il distacco dalla Germania, seconda, e allungare sul Portogallo, quarto ... msn.com

Juve e la corsa Champions: quanti punti servono per qualificarsi ai playoff, calendario e calcoli - La situazione dei bianconeri in vista della sfida contro il Pafos: cosa manca per andare almeno agli spareggi. tuttosport.com

La champions league delle strade del lusso mondiale: Milano perde lo scettro. Ora su milanocittastato.it e sul primo commento ?? - facebook.com facebook

UWCL Highlights: Chelsea 6-0 Roma - Watch the highlights of Chelsea's 6-0 UEFA Women's Champions League victory against Roma Femminile... x.com