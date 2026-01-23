Cgil appello ai parlamentari | Il rischio è che la crisi del territorio già in recessione diventi irreversibile
La CGIL invita i parlamentari a intervenire sulla crisi territoriale in Umbria, che rischia di diventare irreversibile. È fondamentale adottare iniziative politiche mirate per preservare e valorizzare le caratteristiche industriali, il lavoro di qualità e le relazioni sociali che hanno sempre contraddistinto questa regione. Solo con un impegno condiviso si potrà rilanciare un territorio in difficoltà, evitando il deterioramento irreversibile della sua economia e coesione sociale.
Prendere in carico la situazione di crisi e “promuovere iniziative politiche conseguenti per ridare a questo territorio la centralità e la specificità all’interno dell’Umbria che ha sempre avuto: quella della vocazione industriale, del buon lavoro, delle buone relazioni e del sociale”. Questa la.🔗 Leggi su Ternitoday.it
ISCHIA: Carabinieri sequestrano complesso turistico. Il giudice: “irreversibile trasformazione orografica del territorio”I Carabinieri di Ischia hanno sequestrato l’intero complesso turistico “Le Fumarole” a causa di una trasformazione territoriale considerata irreversibile dal giudice.
Leggi anche: Ospedale di Agropoli, la FP CGIL Salerno: "Vogliamo che il presidio diventi un punto di riferimento stabile per il Cilento"
Argomenti discussi: L’appello dei sindacati al ministero: Subito l’Osservatorio sulla sicurezza; Vestas, sciopero a oltranza contro il trasferimento a Melfi: sindacati chiedono il sostegno delle istituzioni alla mobilitazione.
Economia in crisi, la Cgil chiama parlamentari umbri e politici a fare la loro partePrendere in carico la situazione di crisi e promuovere iniziative politiche conseguenti per ridare a questo territorio la centralità e la specificità ... orvietonews.it
Siamo in piena recessione. Appello della Cgil ai parlamentari umbriServono politiche immediate per evitare un declino altrimenti irreversibile. Preoccupano i dati su invecchiamento della popolazione e mondo del lavoro. msn.com
L’INTERVISTA Ciclone Harry, Pietro Patti e l’appello della Cgil Messina: “Servono interventi rapidi” Richeste risposte concrete per lavoratori ed imprese danneggiati dalle mareggiate... - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.