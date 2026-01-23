Cgil appello ai parlamentari | Il rischio è che la crisi del territorio già in recessione diventi irreversibile

La CGIL invita i parlamentari a intervenire sulla crisi territoriale in Umbria, che rischia di diventare irreversibile. È fondamentale adottare iniziative politiche mirate per preservare e valorizzare le caratteristiche industriali, il lavoro di qualità e le relazioni sociali che hanno sempre contraddistinto questa regione. Solo con un impegno condiviso si potrà rilanciare un territorio in difficoltà, evitando il deterioramento irreversibile della sua economia e coesione sociale.

