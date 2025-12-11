ISCHIA | Carabinieri sequestrano complesso turistico Il giudice | irreversibile trasformazione orografica del territorio

I Carabinieri di Ischia hanno sequestrato l’intero complesso turistico “Le Fumarole” a causa di una trasformazione territoriale considerata irreversibile dal giudice. L’ordine di sgombero deve essere eseguito entro 20 giorni, segnando un intervento deciso per tutelare il territorio dell’isola.

Ischia, sequestrata l'intera struttura "Le Fumarole": ordine di sgombero entro 20 giorni. I militari della Compagnia Carabinieri di Ischia hanno notificato alla rappresentante dell'impresa "Le Fumarole da Nicola e Lucia Di Meglio & C. s.a.s.", noto complesso turistico ubicato sulla " Spiaggia dei Maronti ", il decreto di sequestro preventivo dell'intera struttura, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica che, ad esito degli accertamenti e del sequestro condotti dalla Stazione Carabinieri di Barano d'Ischia lo scorso giugno, ha ricostruito gli abusi edilizi reiterati – dal 1968 – sull'intera area in cui insiste l'esercizio commerciale (2.