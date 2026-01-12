Uno nessuno e centomila Da Pirandello ai social | il coraggio di ambire al nulla

Nell’epoca dei social, il desiderio di affermare sé stessi si traduce spesso in un’esibizione continua e compulsiva. Da Pirandello a oggi, il concetto di identità si è evoluto, portando molti a cercare un equilibrio tra il proprio essere e il ruolo che si interpreta online. “Uno, nessuno e centomila” rimane un riferimento filosofico per riflettere sulla complessità dell’autenticità in un mondo dominato dall’apparenza.

Oggi, forse, nell’era dei social e dell’apparire come stile di vita (quasi) definitivo, centomila sarebbe stato un numero addirittura insufficiente. Oggi, di maschere, di “io percepiti“, Luigi Pirandello ne avrebbe identificati milioni di milioni. Concetto, questo, che fa capire quanto, quel romanzo, quell’opera, ovvero Uno, nessuno e centomila, pubblicato esattamente un secolo fa (il 12 gennaio del 1926) sia ancora – e lo sarà per sempre – una foto, uno spaccato filosofico-sociale, dell’uomo che vive la sua vita ma che poi, nella realtà, se ne porta dietro altre. Centomila, appunto. Troppe. Ed è proprio da quel concetto di “troppo“, che Pirandello decise di far partire il suo romanzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

