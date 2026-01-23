Referendum | Boccia-Nicita ' interrogazione Meloni su stop Meta a Barbero'

Il recente intervento di Meta Platforms che ha limitato la visibilità del video di Alessandro Barbero, relativo al referendum sulla giustizia, solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione online. La questione, oggetto di interrogazione da parte di Boccia e Nicita, richiede un’attenta analisi delle dinamiche tra piattaforme digitali e diritto di espressione. È importante monitorare come le decisioni delle aziende influenzino il dibattito pubblico e il rispetto dei principi democratici.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "La decisione di Meta Platforms di ridurre la visibilità del video del professor Alessandro Barbero, nel quale esponeva le ragioni del voto contrario al referendum sulla giustizia, rappresenta un fatto grave che non può essere derubricato a semplice episodio tecnico. La limitazione della diffusione del contenuto è avvenuta a seguito di un intervento di fact-checking effettuato da Open, che ha etichettato il video come 'falso' o 'fuorviante', determinando una penalizzazione algoritmica proprio mentre il contenuto stava circolando ampiamente nel dibattito pubblico". Così i senatori Francesco Boccia e Antonio Nicita, rispettivamente presidente e vicepresidente del gruppo Pd al Senato, primi firmatari di una interrogazione alla Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Boccia-Nicita, 'interrogazione Meloni su stop Meta a Barbero' Leggi anche: Villa Meloni, interrogazione dei 5 Stelle su lavori e accatastamento Barbero e il referendum: un ritorno al MedioevoIl professor Alessandro Barbero, noto storico italiano, ha recentemente suscitato discussioni in merito alle sue posizioni sul referendum, attirando l’attenzione dei media. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Referendum: Boccia-Nicita, 'interrogazione Meloni su stop Meta a Barbero'Roma, 23 gen. (Adnkronos) - La decisione di Meta Platforms di ridurre la visibilità del video del professor Alessandro Barbero, nel quale esponeva le ragioni del voto contrario al referendum sulla gi ... iltempo.it Boccia (Pd): Meloni vuole i pieni poteri. Va fermata con il referendum sulla giustiziaIl 28 ottobre ultimo passaggio del ddl sulla separazione della carriere, parte la campagna Pd che prende le distanze dalle toghe. L'ex ministro Orlando e David Ermini, ex vice Csm: Rischiamo pm fuori ... ilfoglio.it Referendum giustizia:Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del voto. Ci si rivede il 22 e 23 marzo Noi voteremo #SI - facebook.com facebook Il Tar boccia lo stop cautelare alla delibera del Cdm sul referendum giustizia il 22-23 marzo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.