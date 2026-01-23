Cassino obbligo quotidiano di firma per giovane pluripregiudicato

A Cassino, ieri, la Polizia di Stato ha applicato a un giovane di 21 anni una misura cautelare che prevede l'obbligo di firma quotidiano presso la Polizia Giudiziaria. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione sul territorio, con l'obiettivo di monitorare la condotta del soggetto e garantire la sicurezza pubblica.

