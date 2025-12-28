Viola reiteratamente la misura dell’obbligo di firma, così un 23enne è stato arrestato e portato in carcere dai Carabinieri. E’ quanto accaduto a Cento per un giovane che avendo disubbidito alla regola impostagli dalla legge, sotto l’albero di Natale al posto dei doni ha trovato le manette. Lo scorso 26 dicembre, infatti, nel pieno di Santo Stefano, i Carabinieri della Compagnia di Cento, hanno arrestato un 23enne che si era reso inottemperante alla misura dell’obbligo di firma, disposto dal Tribunale di Ferrara. La misura era stata decisa dopo che il giovane era stato arrestato lo scorso mese di ottobre per tentato furto in un centro commerciale della città del Guercino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non rispetta più volte l’obbligo di firma: 23enne arrestato

