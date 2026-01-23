Carolyn Smith, nota coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, condivide la sua esperienza di lotta contro il tumore. In un’intervista al Corriere della Sera, la performer racconta come la sua cagnolina Scotty le abbia permesso di scoprire la malattia, evidenziando il valore della resilienza e il ruolo della danza come strumento di cura e condivisione.

“Durante la TAC avevo paura, così ho iniziato a muovere le mani, a respirare come se stessi danzando. La danza mi ha aiutata a non sentirmi solo una malata, ma una persona viva, presente, capace di reagire. Crea comunità, forza, speranza” Da oltre un decennio Smith convive con un carcinoma che l’ha colpita per la prima volta nel 2015 e recentemente ha ripreso il percorso di cura. Dopo diverse ricadute e cicli di terapia, la coreografa ha affrontato ovviamente esami complessi come la Tac, momento che ricorda con una straordinaria immagine, una metafora di un approccio mentale positivo nonostante paura e ansia. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Carolyn Smith e la lotta al tumore: "Me ne accorsi per merito della mia cagnolina Scotty"

Approfondimenti su Carolyn Smith

Carolyn Smith, nota ballerina e giudice di Ballando con le Stelle, affronta da anni una sfida personale contro un tumore diagnosticato nel 2015.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carolyn Smith

Argomenti discussi: Carolyn Smith: La malattia è tornata per la terza volta, l'ho scoperto grazie al mio cane. Il ballo mi aiuta a combatterla; Carolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie ai progressi della scienza; Carolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, sono viva grazie a medicina e danza; Carolyn Smith: Il cancro è tornato, ma il suo messaggio è un inno alla prevenzione.

Carolyn Smith: Tumore tornato per la 3 volta, le dure cure che sto facendo/ Scoperto grazie al mio caneCarolyn Smith parla del ritorno della malattia per la terza volta: come l'ha scoperto, il ciclo di cure e come sta oggi ... ilsussidiario.net

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza»Carolyn Smith racconta il ritorno del tumore per la terza volta. Dalle nuove cure alla prevenzione, cosa sappiamo oggi sulle recidive e perché la ricerca fa la differenza ... iodonna.it

Carolyn Smith: «La malattia è tornata per la terza volta, l'ho scoperto grazie al mio cane. Il ballo mi aiuta a combatterla» - facebook.com facebook

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza» x.com