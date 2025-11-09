" La danza mi tiene in vita ". Con queste parole Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, si è raccontata a Da noi. a ruota libera, ospite di Francesca Fialdini su Rai1. Durante l’intervista, la coreografa e ballerina ha ripercorso la sua lunga esperienza nel programma di Milly Carlucci e ha parlato apertamente della sua battaglia contro la malattia, con la sincerità e la grinta che da sempre la contraddistinguono. "La mia vita è tutta un ballo". " Sono diciotto anni che faccio Ballando e ogni volta vedo i vip entrare in un modo ed uscire completamente diversi " ha raccontato Smith. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carolyn Smith: "Ieri sera stavo malissimo, ma la danza mi fa andare avanti"