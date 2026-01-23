Il 23 gennaio 1957 nasce Carolina di Monaco, che oggi celebra il suo 69º compleanno. Tuttavia, questa ricorrenza è segnata da un ricordo difficile legato al suo terzo marito, Ernst August di Hannover, e agli eventi che si sono verificati negli ultimi 27 anni. Un giorno che, per la principessa, rappresenta anche un momento di riflessione personale e di ricordo di un passato complesso.

Carolina di Monaco compie 69 anni: è nata infatti il 23 gennaio 1957. Ma da 27 anni il giorno del suo compleanno è funestato da un ricordo amaro che riguarda il suo terzo marito Ernst August di Hannover. Carolina di Monaco, compleanno privato. Carolina di Monaco festeggia il suo compleanno in forma privata. Non sono state organizzate celebrazioni particolari nel Principato. Può essere che il prossimo anno, per i suoi 70 anni, suo fratello Alberto decida di celebrare la sorella pubblicamente. Ma quest’anno tutto passa sotto silenzio e nemmeno un messaggio social è stato condiviso sul profilo Instagram della Rocca per fare gli auguri a Sua Altezza Reale, titolo che Carolina ha ottenuto grazie al matrimonio con Ernst August di Hannover. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carolina di Monaco, compleanno funestato da un pesante ricordo

