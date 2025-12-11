Dal lob silver di Carolina di Monaco ai capelli lunghi e luminosi di Mary di Danimarca ecco gli hairlook che ispirano stile da vendere

Scopri gli hairlook più iconici e ispiranti per le donne over 50, sfatando i cliché e celebrando la bellezza senza età. Dal lobbysilver di Carolina di Monaco ai capelli lunghi e luminosi di Mary di Danimarca, questi stili dimostrano che eleganza e modernità sono sempre alla portata.

I n tema di capelli dopo i 50 anni, circolano molti cliché: i lunghi poco appropriati, i capelli grigi da nascondere o che non ci si possa più permettere di osare con tagli moderni o scalati. Sbagliato generalizzare. Perfino le Royal europee hanno dimostrato come sia possibile scegliere un look capelli valorizzante e chic a qualsiasi età. Il segreto? Un taglio che metta in risalto i lineamenti e l'armonia del volto, ma soprattutto che rifletta lo stile personale. Che siano capelli lunghi, medi o corti, questi look continuano a dettare tendenza, confermando che l'età non è mai un limite.

