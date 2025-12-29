A Castelnovo Sotto una serata con i piatti del Tirolo

A Castelnovo Sotto, nel centro storico, proseguono gli eventi di fine anno all’interno del villaggio natalizio. Nella tensostruttura riscaldata, sarà possibile gustare piatti tipici del Tirolo, offrendo un'occasione per scoprire sapori tradizionali in un ambiente accogliente e tranquillo. Un momento di convivialità per cittadini e visitatori, in continuità con le iniziative festive in corso.

A Castelnovo Sotto, nel villaggio natalizio in centro storico, nella tensostruttura riscaldata, proseguono gli eventi di fine anno. Stamattina dalle 9 una colazione con l'Auser, alle 15 lezioni di primo soccorso aperte a tutti i cittadini a cura della Pubblica assistenza locale. E a cena la serata tirolese con un menù degustazione ispirato alla tradizione alpina con canederli, tiroler grostl e strudel, accompagnati dai vini della Cantina Tramin. La serata prosegue con la musica dal vivo proposta da The Blue Moon Boys & Acrobogie. Domani, invece, la serata è dedicata a "Piada or Nada", apericena con piadine farcite con salumi o formaggi, seguia da balli di gruppo e animazione musicale a cura di Lg Evolution.

