Capuozzo su Facebook | Un fiore per Alla per pagarle il funerale

Su Facebook, Capuozzo ha condiviso un messaggio in memoria di Alla, invitando chi desidera contribuire alle spese funerarie a farlo tramite un IBAN dedicato. Questa iniziativa mira a garantire a Alla una sepoltura dignitosa, offrendo a chi lo desidera la possibilità di partecipare con un gesto di solidarietà. È un modo semplice e rispettoso per supportare la famiglia in questo momento di lutto.

"Chi volesse contribuire a dare ad Alla un funerale e una sepoltura degna può utilizzare questo Iban". È con questo messaggio, pubblicato su Facebook, che Toni Capuozzo ha lanciato la raccolta fondi "Un fiore per Alla", destinata a coprire le spese del funerale di Alla Tcheranovskay, morta.

