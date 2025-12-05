Voglio suicidarmi ora tragico messaggio inviato su Facebook alla polizia | salvata in extremis a Bergamo
Una giovane donna salvata dalla Polizia in provincia di Bergamo dopo una richiesta d'aiuto via Facebook: decisivo l'intervento tempestivo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
