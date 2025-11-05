Colonnese convinto | L’Inter è migliorata tanto Critiche a Lautaro? Rispondo così

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Ciccio Colonnese, ha detto la sua sul momento dei nerazzurri e su quello di Lautaro Martinez. L’ex difensore Francesco Colonnese, intervenuto a TMW Radio, ha promosso l’ Inter di Cristian Chivu, sottolineando la sua capacità di vincere anche le partite “sporche”, come quella di Verona. Una dote che, come ha insegnato il Napoli l’anno scorso, è fondamentale per vincere i campionati. Tuttavia, l’ex giocatore ha aggiunto che, data la qualità superiore della rosa, Chivu deve pretendere un gioco migliore. Riguardo al momento del capitano, Lautaro Martínez, Colonnese non è preoccupato: le critiche sono normali per un campione, ma lui è un goleador di personalità che sa come “trasformarsi” e tornare a segnare. 🔗 Leggi su Internews24.com

