Il calciomercato del Napoli si muove con decisione: dopo aver ceduto Lang e Lucca, la squadra si rafforza con l’arrivo di un giovane talento. La sessione di gennaio si annuncia ricca di novità, con obiettivi già delineati per migliorare la rosa e consolidare le ambizioni. La strategia del club punta a mantenere equilibrio e continuità, affrontando con attenzione le prossime settimane di trattative e trasferimenti.

Juventus, scelto il profilo del vice Kalulu? Ecco l’ultima idea dei bianconeri per rinforzare le corsie MasterChef Italia 15 sbarca all’Allianz Stadium: una prova da Champions e un momento esilarante tra Chiellini e Cannavacciuolo Torino, Cairo promette: «Con Petrachi pensiamo a migliorare il Toro. Baroni? Ci siamo detti questa cosa» Infortunati Napoli, azzurri in ansia per Neres! Le novità dopo l’amichevole di oggi Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Julian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione Manchester United, ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampista Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! I prossimi obiettivi

Lang, Giovane, Lucca, Juanlu: ore caldissime per il calciomercato del NapoliLe ultime ore del calciomercato del Napoli sono caratterizzate da grande attenzione.

Giovane Napoli, con l’addio di Lucca e Lang ora gli azzurri spingono: dialoghi costanti col Verona! Cosa sta succedendoIl calciomercato di gennaio si fa più intenso, con Napoli protagonista.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato Napoli LIVE Lang e Lucca ai saluti! Poi le ultime da Copenaghen

Argomenti discussi: Napoli, non solo Giovane: tentativo per Cambiaghi; Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi; Calciomercato Napoli, arriva un rinnovo ufficiale fino al 2031: l'annuncio del club azzurro; Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! I prossimi obiettivi.

Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurriCome previsto, subito dopo la sfida di Champions League a Copenaghen il mercato del Napoli si è acceso. Con le uscite e con le entrate. Il nodo sta venendo al pettine, il primo si ... ilmattino.it

Napoli, non solo Giovane: tentativo per CambiaghiCome annunciato da Sky Sport, il Napoli ha messo nel mirino Nicolò Cambiaghi del Bologna. Un tentativo sarà fatto, col club di De Laurentiis consapevole che i felsinei non faranno sconti e che ... fantacalcio.it

Calciomercato in diretta: Juve su Kessié, Napoli su Giovane. Roma, idea Carrasco x.com

Schira: “Il #Napoli pensa al rinnovo di #McTominay: le ultime” https://www.napolinetwork.com/news/calciomercato-napoli-si-prepara-il-rinnovo-di-mctominay-il-punto/ - facebook.com facebook