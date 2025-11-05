Scoperta la più grande ragnatela del mondo | ci vivono più di 110mila ragni

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperta in una grotta al confine tra Albania e Grecia una ragnatela di oltre 100 m² abitata da più di 111.000 ragni appartenenti a due specie diverse, che si sono adattati al buio tossico di un ambiente sulfureo convivendo e cacciando le stesse prede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

