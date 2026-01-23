Bvlgari 5 donne straordinarie per 5 inedite minaudière

Bvlgari presenta Bvlgari Icons Minaudière, una collezione limitata di mini borse da sera. Questa linea celebra cinque donne straordinarie attraverso cinque design unici, combinando eleganza e raffinatezza. Le minaudière sono realizzate con cura artigianale e riflettono l’attenzione ai dettagli tipica della maison, offrendo un accessorio distintivo per occasioni speciali. Una proposta esclusiva che unisce stile e tradizione in un’edizione limitata.

Viene infatti da chiedersi se siano preziosi gioielli o meri accessori da portare a tracolla quelli che compongono la collezione in edizione limitata Bvlgari Icons Minaudière, un ventaglio di proposte che nella loro eleganza rendono omaggio a ben 140 anni di maestria orafa. Nel solco di un continuo dialogo tra presente e passato, ognuna di esse infatti si ispira alle creazioni storiche del patrimonio Bvlgari, dove le metodologie di creazione dell'Alta Gioielleria vengono applicate all'universo degli accessori. Insomma, vere e proprie opere d'arte che fanno rivivere cinque icone chiave della maison - Monete, Serpenti, Tubogas, Divas' Dream e Bvlgari Bvlgari - reinterpretate in modo magistrale mediante mediante la tecnica della cera persa che dà vita a forme scultoree impreziosite da smalti applicati a mano, delicate applicazioni, incastonature a pavé e intarsi di gemme colorate, tra cui ametista, occhio di tigre, madreperla e malachite.

