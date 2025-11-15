Uomini e Donne Martina e Gianmarco | confessioni inedite a Verissimo

Ospiti di Silvia Toffanin, Martina e Gianmarco hanno ripercorso il filo che li ha riportati uno accanto all’altro dopo Uomini e Donne. La scintilla è scattata fuori dallo studio, in un locale di Roma. Da lì, un saluto, un effetto forte, poi un bacio e la sensazione di “essere ancora loro”. In mezzo, le scelte di entrambi, la rottura di lei con Ciro Solimeno e il trono di lui. A Verissimo hanno spiegato cosa li aveva divisi, cosa li ha riavvicinati e come intendono vivere oggi la relazione: con sincerità, rispetto e passo corto. Cristina Ferrara di nuovo contro Gianmarco Steri Uomini e Donne: l’incontro tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon a Roma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina e Gianmarco: confessioni inedite a Verissimo

