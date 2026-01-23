Bus potenziati ma la scuola consiglia la Dad | la Valtellina e i paradossi olimpici

Durante le Olimpiadi, l’Atpl potenzia il servizio di trasporto pubblico nella provincia di Sondrio. Tuttavia, l’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio raccomanda agli studenti dell’alta Valtellina di seguire le lezioni in modalità didattica a distanza. Questa scelta evidenzia un paradosso tra le misure di mobilità e le indicazioni per la scuola, riflettendo le sfide di gestione dei servizi pubblici e dell’organizzazione scolastica in un periodo di eventi straordinari.

Sondrio, 23 gennaio 2026 – Durante le Olimpiadi l’Atpl (Agenzia per il trasporto pubblico) mette in campo tutte le sue forze e potenzia il servizio bus ma agli studenti dell’alta Valtellina viene consigliata la didattica a distanza, prevista ufficalmente dall’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio. L’inizio dei Giochi è sempre più vicino e Giovanni Gianotti, presidente dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale, intende fare chiarezza sulla programmazione dei servizi che l’Atpl ha definito al tavolo tecnico con Regione Lombardia, fondazione Milano Cortina e condiviso al tavolo mobilità della Prefettura di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La scuola in formato olimpico. Genitori infuriati per la DadDurante le Olimpiadi invernali, dal 6 al 22 febbraio, alcune scuole italiane hanno adottato formule didattiche innovative, come la modalità

