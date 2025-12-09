Morte David Rossi la nuova simulazione in 3D sconfessa la tesi del suicidio | Il manager di Mps fu ucciso

Potrebbe essere riscritta la verità sul caso di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi morto nel 2013 in circostanze misteriose dopo una caduta dalla finestra dalla sede di Siena di Mps.Nuovi elementi a disposizione della commissione parlamentare d'inchiesta potrebbero. 🔗 Leggi su Today.it

