Morte David Rossi la nuova simulazione in 3D sconfessa la tesi del suicidio | Il manager di Mps fu ucciso
Potrebbe essere riscritta la verità sul caso di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi morto nel 2013 in circostanze misteriose dopo una caduta dalla finestra dalla sede di Siena di Mps.Nuovi elementi a disposizione della commissione parlamentare d'inchiesta potrebbero. 🔗 Leggi su Today.it
Caso Kirk, la lettera del rabbino David Yosef datata prima della morte: errore, depistaggio o prova di un omicidio premeditato?
Farwest, morte di David Rossi: la perizia che cambia il caso-Mps
L'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della ‘ndrangheta
Una simulazione virtuale riapre tutti i dubbi sulla morte di David Rossi, capo comunicazione di Mps morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Nel 2014 avevamo passato in rassegna tutto ciò che non tornava bit.l Vai su X
Carolina Orlandi commenta le parole del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Rossi che aprono alla pista dell'omicidio: “Penso a David oggi e mi chiedo se sia fiero di noi e di tutto il lavoro fatto fin qui”. - facebook.com Vai su Facebook
Morte David Rossi: suicidio o omicidio? Le Iene mostrano in esclusiva la nuova perizia che scuote il caso - Nuove simulazioni digitali e perizie scientifiche mettono in discussione il suicidio di David Rossi, come raccontato in esclusiva da Le Iene. Riporta notizie.it
