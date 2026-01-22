Bonus mobili ed elettrodomestici fino a 2.500 euro | sconto Irpef pari al 50% Requisiti e domande

Il bonus mobili ed elettrodomestici, confermato dall’Agenzia delle Entrate anche nel 2026, permette di usufruire di uno sconto Irpef del 50% fino a 2.500 euro. Questa agevolazione fiscale è rivolta a chi acquista arredi e elettrodomestici per lavori di ristrutturazione. Di seguito, troverete i requisiti necessari e le domande frequenti per usufruire correttamente del bonus.

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha confermato e aggiornato la guida sul cosiddetto bonus mobili ed elettrodomestici, una agevolazione fiscale che consente di detrarre parte delle spese sostenute per arredare e attrezzare un immobile oggetto di lavori di recupero edilizio. La detrazione si applica come sconto Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel corso dell’anno, fino a un limite massimo di 5.000 euro (quindi il sostegno vale fino a 2.500 euro). Questa misura è stata confermata nella legge di Bilancio 2026, senza modifiche sostanziali rispetto al 2025, con l’obiettivo di sostenere i contribuenti che affrontano spese per ristrutturare e migliorare le proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Argomenti discussi: Come funziona il nuovo bonus mobili ed elettrodomestici; Bonus mobili ed elettrodomestici confermato anche per il 2026; Bonus Mobili ed Elettrodomestici: la guida con le novità della Legge di Bilancio 2026; Bonus mobili e elettrodomestici 2026: cos’è e come funziona.

